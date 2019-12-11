Фейковый сервис взломал множество Instagram-аккаунтов в России

Российские пользователи массово начали пользоваться услугами сервиса и приложения Stalkci, которое пообещало, что поможет увидеть гостей странички, отследить их количество, и частоту посещений. Однако услугу предоставляют мошенники.

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На сайте сервиса сказано, что приложение позволить увидеть тех, кто просматривает ваши фотографии и отследить сталкеров. Для этого нужно подключиться к услуге с вашей учетной записи записью Instagram или Twitter. Дабы синхронизироваться с сайтом необходимо ввести логин и пароль от странички.

Как утверждает Telegram-канал MASH, с помощью этого сервиса взломано уже немало аккаунтов российских пользователей.

«Десятки наших уже лишились своих профилей с котами и фильтрами. И их никак не вернуть — воришки меняют прикрепленные телефоны и почты. В первую очередь хакеров интересуют юзеры с большой подписотой — там появляется нужная им инфа и всякая реклама», — сообщил канал.