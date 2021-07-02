«Известия»: спортивных фанатов обяжут проходить электронную идентификацию

Любителям наблюдать за спортивными соревнованиями в перспективе придется проходить обязательную электронную идентификацию. Законопроект собираются принять в Госдуме.

Правительству, уточнила газета «Известия», предлагают закрепить полномочия при определению официальных турниров с обязательной идентификацией не только зрителей, но и участников, а также задействованных в их проведении лиц.

Документ хотят сделать электронным и установить основания для отказа в выдаче подобного Fan ID.

Предполагается, что установка специального оборудования обойдется бюджету в 773 миллиона рублей.

Думские фракции оценили документ неоднозначно. Эксперты придерживаются мнения, что законопроект стоит принять: новые нормы помогут избежать беспорядков на спортивных мероприятиях.

Информационную систему идентификации болельщиков уже применяли в России: в рамках подготовки и проведения чемпионата мира по футболу в 2018 году, а также на Кубке конфедераций в 2017-м. Чтобы попасть на стадион, болельщикам нужно было оформить Fan ID.