«Известия»: авиаперевозчиков предупредили о возможности полетов без GPS

Подготовиться к полетам без GPS попросило российских перевозчиков руководство отечественной авиаотрасли. Соответствующее письмо генеральному директору «Госкорпорации по организации воздушного движения» Игорю Моисеенко и начальникам межрегиональных территориальных управлений агентства направил заместитель главы Росавиации Дмитрий Ядров. Те переадресовали его руководителям компаний. Копия письма оказалась в распоряжении «Известий».

В нем говорится, в частности, что экипажи на этапе планирования полетов должны быть готовы выполнить стандартные процедуры взлета и посадки без применения спутникового сигнала, а также использовать дублирующие средства воздушной навигации.

По словам Ядрова, рекомендации связаны с данными европейского регулятора от 17 марта. Они гласят, что после 24 февраля участились случаи «глушения» и возможной подмены сигналов GPS. Такие случаи были отмечены близ стран Балтийского моря, в восточной части Финляндии, в Черном море, в районе Израиля, Кипра, Ливии, Сирии, Турции и северной части Ирака.

В этой связи пилотам рекомендуется контролировать положение самлетов при помощи традиционных навигационных средств при полетах в непосредственной близости от указанных районов.

Ранее генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин заявил о том, что Соединенные Штаты Америки рассматривают вероятность отключения России от системы навигации GPS.