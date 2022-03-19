Рогозин предупредил о намерении США отключить Россию от GPS

Соединенные Штаты Америки рассматривают вероятность отключения России от системы навигации GPS. Об этом во время посещения Ракетно-космического центра (РКЦ) «Прогресс» сообщил генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин, написало РИА «Новости».

«Могу сказать, что рассматривается такой вопрос», — заявил руководитель ведомства.

Рогозин призвал не беспокоиться по этому поводу, так как у России на замену системе GPS есть собственная разработка ГЛОНАСС.

«Напрягаться не стоит, каждый российский смартфон подключен к ГЛОНАСС, она продолжит работать», — заявил Рогозин.

GPS — спутниковая система навигации, обеспечивающая измерение расстояния, времени и определяющая местоположение во всемирной системе координат WGS 84. ГЛОНАСС запущена СССР в 1982 году, созвездие насчитывает 25 спутников на орбите.

Ранее Рогозин заявил о планах создания военно-прикладной орбитальной станции.