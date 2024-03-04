Общество 04 марта 2024, 10:58 Израиль поменяет песню для «Евровидения» из-за отсылок на атаку ХАМАС Израиль пересмотрит выбор песни для «Евровидения» после замечаний организаторов Victor Lisitsyn, Виктор Лисицын/Global Look Press

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Представители телерадиовещательной корпорации Kan согласились скорректировать текст композиции October Rain для «Евровидения». Ранее организаторы конкурса увидели в этой песне «политический характер», сообщила компания на своем сайте.

Так, в тексте песни есть строчка: «Они все были хорошими детьми, каждый из них», а также слово «цветы», обозначающее погибших на войне солдат, что посчитали отсылкой к октябрьским событиям прошлого года. Тогда палестинская группировка ХАМАС напала на Израиль, в результате погибли примерно 1200 человек.

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В Kan уточнили, что не разделяют позицию Европейского вещательного союза, не принявшего композицию. Однако решили исправить текст песни по совету президента страны Ицхака Герцога, который обратился к совету корпорации и предложил внести необходимые коррективы.

По правилам «Евровидения» в конкурсных песнях не должно быть ни политики, ни пропаганды, ни мата, ни рекламы.

Композицию October Rain исполняет 20-летняя Эден Голан, участвовавшая в пятом сезоне российского конкурса «Голос. Дети» в 2018 году. Представлять Израиль на Евровидении-2024 она смогла благодаря победе в национальном шоу Hakochav Haba.