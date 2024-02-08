Культура 08 февраля 2024, 01:55 Финалистка шоу «Голос.Дети» представит Израиль на Евровидении Финалистка шоу «Голос.Дети» Эден Голан представит Израиль на Евровидении-2024 Официальный сайт мероприятия / человека / коллектива /ведомства

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Певица из Тель-Авива Эден Голан будет представлять Израиль на Евровидении-2024. Это право она получила, победив в национальном шоу Hakochav Haba, сообщило издание The Times of Israel.

«Нет большей радости, чем представлять нашу страну в этом году на Евровидении», — поделилась эмоциями Голан.

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В финале национального шоу 20-летняя певица обошла трех конкурентов. Песню, с которой Голан выступит на Евровидении в Швеции, объявят позднее.

Эден Голан родилась в Тель-Авиве, в шестилетнем возрасте переехала с семьей в Москву, где прожила 13 лет. В 2018 году Эден приняла участие в музыкальном шоу «Голос.Дети», в котором дошла до финала в команде Пелагеи. В 2017 Голан стала участницей группы Cosmos Girls лейбла Григория Лепса.

Также Голан выпустила несколько сольных треков, в том числе на русском языке. После начала СВО певица с семьей вернулась в Израиль.

Минкульт России выступил за создание музыкального конкурса «Интервидение» взамен «Евровидения». МИД РФ поддержал идею организации Евразийского кинофестиваля, кинопремии и музыкального конкурса.