Общество 16 декабря 2022, 17:17 Изменение температуры в «Союзе МС-22» не угрожало жизни космонавтов Роскосмос: изменение температуры в «Союзе МС-22» не угрожает жизни экипажа Роскосмос

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Изменения температурного режима в пилотируемом корабле «Союз МС-22» не несут угрозы для жизни космонавтов. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-службу Роскосмоса.

«Изменения температурного режима сейчас не критичны для работы техники и комфорта экипажа станции, в том числе и по докладам самого экипажа, и не представляют угрозы для жизни и здоровья космонавтов», — сказали в госкорпорации.

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Нужную температуру в жилом отсеке корабля поддерживают средства российского сегмента МКС, отметили в Роскосмосе.

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В СМИ появилась информация о том, что на «Союзе МС-22» температура якобы поднялась до 50 градусов. В госкорпорации опровергли эти данные. Специалисты подмосковного Центра управления полетами совместно с космонавтами протестировали систему корабля. Они измерили температуру в его жилом объеме, которая была на уровне 30 градусов Цельсия. По данным Роскосмоса, это незначительное изменение температурного режима.

В госкорпорации 16 декабря сообщили о том, что выход в открытый космос российского экипажа МКС прервали из-за повреждения внешней обшивки приборно-агрегатного отсека корабля. Сейчас космонавты продолжают выполнять поставленные задачи.