Изъятые у коррупционеров средства отдадут на пенсии

В бюджет Пенсионного фонда хотят перечислять деньги, которые конфисковали у коррупционеров или получили от продажи их имущества. Совфед рассмотрит такой закон 10 ноября.

Госдума приняла разработанный депутатами из ЛДПР документ в третьем чтении еще 21 октября, напомнила «Парламентская газета». Правительство дало на него отрицательный отзыв, поэтому инициативу отклоняли дважды.

Проект закона поддержали во фракции «Единая Россия». Он вносит изменения в закон «Об обязательном пенсионном страховании в РФ».

Поправки предполагают, что доходы ПФР, из которых формируется бюджет ведомства, пополнят конфискованными у коррупционеров средствами. В него также планируют направлять деньги, полученные от реализации имущества взяточников. Их распределят на пенсии, социальные выплаты и пособия.