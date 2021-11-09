Пенсии по потере кормильца в России решили выдавать без заявления

Страховые выплаты по потере кормильца и пенсии из-за потери кормильца несовершеннолетним детям с 1 января 2023 года будут выдавать без подачи заявления. Такой законопроект разработал и представил общественности Минтруд, о чем в пресс-службе ведомства сообщили ТАСС.

Теперь такие выплаты будут начисляться с первого дня смерти кормильца, как только сведения об этом попадут в Пенсионный фонд России (ПФР). Если раньше для получения пенсионных начислений необходимо было подавать заявление, то теперь этого делать не нужно.

Также в министерстве добавили, что сейчас в случае кончины родителя или признания его пропавшим без вести законные представители несовершеннолетнего должны обратиться с заявлением в ПФР, но механизм изменится таким образом, что личный визит нужен не будет.

Ранее изменения по такому же принципу коснулись пенсии по инвалидности. С 1 января 2022 для ее получения больше не потребуется посещение органов ПФР и написание заявления. Решение о назначении выплаты будет приниматься автоматически.