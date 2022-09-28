Депутат Затулин предложил вернуть смертную казнь после трагедии в Ижевске | 360°

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Депутат Затулин предложил вернуть смертную казнь после трагедии в Ижевске

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Депутат Госдумы, первый зампредседателя Комитета по делам СНГ Константин Затулин предложил правительству обсудить возвращение высшей меры наказания в России после стрельбы в ижевской школе. Об этом написал Life.

Необходимо поручить профильным комитетам провести срочные консультации с президентом и правительством по вопросу снятия моратория на смертную казнь, считает Затулин.

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«Для установления смертной казни по приговору суда для организаторов и исполнителей террористических актов против детей и молодежи в школах, детских садах, средних и высших учебных заведениях, приведших к массовой гибели людей», — сказал депутат.

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Утром 26 сентября в школу № 88 в Ижевске пришел вооруженный мужчина и открыл стрельбу. Погибли 17 человек, в том числе 11 детей. Преступник скончался.

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