Избитая из-за музыки девушка рассказала о нападении челябинца с ремнем

Мужчина, который напал с ремнем на куривших кальян девушек в Челябинске, успел несколько раз сильно ударить подруг. По словам одной из пострадавших, Анастасии Драницыной, у нее на теле остались заметные следы. Недовольный сосед бил их и по телу и по ногам.

В комментарии «360» Драницына рассказала, что конфликт произошел накануне, около 06:20. Она с подругами сидела около своего дома, они курили кальян, слушали музыку на телефоне и смеялись. В этот момент из окна дома, который находится через дорогу, высунулся мужчина, который в агрессивной форме с угрозой потребовал, чтобы все они сейчас же «заткнулись».

«Мы ему крикнули: „Вы сами сейчас кричите и создаете шум“. Он еще раз повторил то же самое. Мы сказали: „Выходите“. Минут через десять он пришел и с матом начал сразу же нас бить ремнем. Сначала меня, потом еще одну подругу, а третью он четыре раза ударил и по телу, и по ляшкам. Везде остались следы. У меня очень сильно», — пожаловалась Анастасия.

Девушка отметила, что они сидели возле ее дома. Все это время никто из других соседей не обращал на них внимания, они никому не мешали.

По данным kp.ru, одна из избитых подруг написала заявление в полицию. В региональном главке МВД подтвердили информацию о побоище возле жилого дома воскресным утром. По данному факту будет проведена проверка.