Россиянин отхлестал девушек ремнем за музыку под окнами

У жителя Челябинска сдали нервы из-за громкой музыки на парковке ранним утром. Он схватил ремень и отхлестал девушек-меломанок, которые устроили шум. Конфликт сняли на видео.

По словам пользователей, девушки решили расслабиться, послушать музыку и покурить кальян. Мужчина не выдержал и взялся за ремень. Во время нападения он матерился и бегал за любительницами музыки вокруг машины.

Ролик с челябинцем, вооруженным ремнем, разошелся в Сети. В комментариях люди разделились на два лагеря: одни встали на сторону девушек, а другие поддержали мужчину и отметили, что все соседи должны поблагодарить его за решительность.

Нарушительницы тишины написали в соцсетях, что просто курили кальян, а музыку если и включали, то на телефоне, а не в автомобиле. В пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области сайту kp.ru подтвердили информацию о конфликте на парковке утром 20 июня. По данным полиции, одна из девушек, которой дали ремня, написала заявление. Пострадавшие уверены, что стали жертвами немотивированной агрессии.