15 марта 2024, 01:30
Избирательные участки открылись еще в трех регионах России
Голосование на выборах стартовало в Приморском и Хабаровском краях, ЕАО
Участки для голосования на выборах президента России открылись еще в трех регионах страны: Приморском и Хабаровском краях, а также в Еврейской автономной области. Президентские выборы пройдут в России в течение трех дней с 15 по 17 марта.
Избирательные комиссии дальневосточных регионов начали работать в 08:00 по местному времени (01:00 по Москве).
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Ранее участки для голосования открылись на Камчатке и Чукотке.
Председатель Магаданской областной избирательной комиссии Николай Жуков рассказал об открытии участков для голосования в регионе. По его словам, в области зарегистрированы 97 тысяч 255 избирателей. Они смогут проголосовать на 86 участках. 10 тысяч человек уже проголосовали досрочно. В основном, это избиратели, которые работают вахтовым методом: моряки, оленеводы, золотодобытчики, работники маяков и метеостанций.
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