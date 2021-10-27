Отряд «ЛизаАлерт» опроверг сообщения о гибели человека из-за поисков Светличной

Глава поискового отряда «ЛизаАлерт» Григорий Сергеев заявил, что волонтеры не успели спасти человека из-за поисков актрисы Светланы Светличной. Но в пресс-службе движения опровергли слова о гибели подмосковного жителя.

«Не успели спасти — это несколько другая формулировка, там совсем по-другому», — привел ТАСС слова представителя пресс-службы поискового отряда.

Собеседница агентства добавила, что речь шла об ограниченном ресурсе добровольцев. Участники движения могут отправиться на поиски в Подмосковье, но не все располагают транспортом и деньгами на бензин. Если бы в Люберцах поиском занималось больше людей, то шансы найти человека сразу же бы повысились.

«Пост — скорее обращение к службам, чтобы они так же усиленно искали всех пенсионеров, а не только известных людей. А так обычно мы приезжаем, и пенсионеров никто кроме нас фактически не ищет, получается, что меньше шансов у других пенсионеров, малоизвестных», — пояснили в пресс-службе.

Ранее Сергеев написал в соцсети, что из-за ажиотажа вокруг поисков Светличной волонтерам не удалось спасти человека. Как заявили журналисты, актрису спрятали телевизионщики, снимающие с ней выпуск ток-шоу.