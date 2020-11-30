Россияне смогут получить выгоду в 1,5 квадратных метра из-за льготной ипотеки

В целом по России в период с апреля по октябрь положительный вклад снижения ставок в доступность ипотеки составил 3,9 квадратных метра, а отрицательный эффект от роста стоимости недвижимости — 2,4 квадратных метра.

Учитывая еще и рост зарплат получается, что средний заемщик мог купить в кредит жилье площадью 40,3 квадратных метра. В Центробанке оценили, что при условии, что цены на недвижимость росли бы на уровне доходов, индекс ее доступности мог оцениваться в 45 квадратных метров.

По прогнозам регулятора, доля первичного жилья, на которое распространяется государственная программа, в ипотечном кредитовании увеличится с 33% до 40–60%. Эксперты полагают, что это означает, что основными бенефициарами льготной ипотеки станут застройщики и банки.

Рост цен на жилье в новостройках переключил внимание покупателей на рынок вторичной недвижимости. Повышенный спрос привел к повышению средней стоимости квадратного метра в готовых квартирах на 2%. В ноябре средняя стоимость квадратного метра во вторичном жилье составила 89,1 тысячи рублей. Повышенный спрос на вторичному рынку жилья привел к тому, что в Москве сократилось число предложений.

Спрос на новостройки увеличился благодаря жителям регионов, которые стали массово скупать квартиры в новых домах Москвы и Подмосковья.