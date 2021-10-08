Увлекающегося БДСМ учителя математики изгнали из московской школы

Родители учеников Московской центральной художественной школы при Российской академии художеств (МЦХШ при РАХ) пришли в ужас, увидев фотографии и видео, которые постил в соцсетях Георгий Миррор. Он преподавал детям математику. Родители подростков обратились в полицию. Они обвинили учителя в аморальном поведении.

Газета «Известия» сообщила, что педагогу пришлось уволиться. Более 170 семей школьников пожаловались в Генпрокуратуру, Минкульт, Роспотребнадзор и Российскую академию художеств. Математик уволился, но не считает себя виновным. Он никогда не пропагандировал свои увлечения среди учеников. По его мнению, школа не должна была вмешиваться в его личную жизнь.

«Это произвело эффект разорвавшейся бомбы, все были в шоке. Оказалось, учитель ведет такой канал в Сети. Пишет, что преподает математику, а дополнительно оказывает услуги обучения БДСМ, сессии порки и стрижки собак», — рассказал изданию автор заявления в полицию Михаил Раленко.

Поначалу родители сомневались, вроде бы, педагог законов не нарушал. Но полицейские приняли заявление и пригласили на беседу педагога. На следующий день он уволился из школы. Раленко заявил, что администрация школы, принимая нового учителя, должна «пробить его в интернете», чтобы понять, с кем имеют дело.

Математик Георгий Миррор считает, что в этой ситуации потеряли все стороны конфликта. Он — работу, дети — учителя с шестилетним стажем перед ЕГЭ.

Он рассказал, что в полицию его забрали с урока.

«Привели в отделение, забрали телефон, взяли объяснительную — с кем живу, чем занимаюсь. Начали проверку, но я не переживаю — ничего противозаконного не совершал. И все же решил уволиться: раз такое началось, вдруг в следующий раз обвинят в домогательствах или чем-то еще», — говорит математик.

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