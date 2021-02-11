Хабаровского майора полиции уволили из-за видео в TikTok

В Хабаровске майора полиции уволили со службы из-за видеоролика в TikTok. На ролике женщина в полицейской форме порочила честь сотрудников органов внутренних дел, сообщила пресс-служба УМВД по Хабаровскому краю.

Видеоролик с женщиной в форме полицейского с майорскими погонами появился в TikTok в среду. Героиней ролика, которая строила гримасы на камеру, оказалась майором полиции из Хабаровска.

Начальник пресс-службы управления МВД по Хабаровскому краю Ирина Щеголева подтвердила РИА «Новости», что по результатам служебной проверки сотрудница была уволена.

Источник фото: TikTok.com

«В ходе мониторинга сети Интернет выявлен видеоролик с участием участкового уполномоченного полиции одного из отделов полиции города Хабаровска. <…> Проведена служебная проверка, по результатам которой она уволена из органов внутренних дел. Также дана оценка действиям должностных лиц, ответственных за состояние работы с личным составом», — сообщили в МВД.

Ранее победительницу конкурса «Краса Росгвардии» Анну Храмцову уволили со службы за видео с режимного объекта, которое девушка выложила в Instagram. Ранее она отказалась извиняться.