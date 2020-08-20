ЦБ планирует сократить сроки реабилитации клиентов из черных списков

Банк России планирует сократить максимальные сроки реабилитации клиентов из черных списков и ускорить разблокировку их счетов, замороженных по «антиотмывочному» закону.

В Центробанке уточнили, что этот вопрос сейчас прорабатывается совместно с заинтересованными госорганами, пишет газета «Известия».

При этом в крупных банках считают, что процедуру можно провести без потерь эффективности за 15 рабочих дней вместо 30. Как пояснили представители этих кредитных организация, каждый день простоя несет убытки для бизнеса, а физлицам могут начисляться пени и штрафы за вовремя неоплаченные кредиты.

Однако у такого решения есть и оборотная сторона — чрезмерное сокращение максимальных сроков на разблокировку счетов может привести к повторному поспешному отказу кредитных организаций.

Ранее сообщалось, что на фоне кризиса стоимость розничных займов для новых клиентов превысила ставки по депозитам в среднем в 2,5 раза. Кредиторы выдают займы под 9,3%, предлагая вкладчикам «с улицы» депозиты под 3,9%.