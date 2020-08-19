facebook_pixel
    19 августа 2020, 04:05

    Ставки по кредитам превысили процент по вкладам в 2,5 раза

    Александра Каширина

    Стоимость розничных займов для новых клиентов превысила ставки по депозитам в среднем в 2,5 раза на фоне кризиса. Об этом написала газета «Известия» со ссылкой на подсчеты аналитиков, проведенные на основе данных из 11 крупнейших банков.

    Кредиторы выдают займы под 9,3%, предлагая вкладчикам «с улицы» депозиты под 3,9%. Среди таких банков Сбербанк, ВТБ, Газпромбанк, Россельхозбанк, «ФК Открытие», ЮниКредит Банк, Райффайзенбанк, Промсвязьбанк, Альфа-Банк, Росбанк, Московский Кредитный Банк.

    Также в некоторых банках в этом году разрыв достиг четырехкратного размера. Когда в прошлом году кредитные организации показали чистую прибыль, близкую к рекордной, эта же разница была намного меньше — ставка по кредитам была выше в 1,9 раза, а не 2,5.

    В Центробанке уверены, что такой разрыв находится в пределах нормы, хотя эксперты не считают его справедливым. Пока такие действия банков можно объяснить их стремлением максимально стабилизировать свое положение, если кризис, связанный пандемией, углубится.

    Новости SMI.FM