Ставки по кредитам превысили процент по вкладам в 2,5 раза

Кредиторы выдают займы под 9,3%, предлагая вкладчикам «с улицы» депозиты под 3,9%. Среди таких банков Сбербанк, ВТБ, Газпромбанк, Россельхозбанк, «ФК Открытие», ЮниКредит Банк, Райффайзенбанк, Промсвязьбанк, Альфа-Банк, Росбанк, Московский Кредитный Банк.

Также в некоторых банках в этом году разрыв достиг четырехкратного размера. Когда в прошлом году кредитные организации показали чистую прибыль, близкую к рекордной, эта же разница была намного меньше — ставка по кредитам была выше в 1,9 раза, а не 2,5.

В Центробанке уверены, что такой разрыв находится в пределах нормы, хотя эксперты не считают его справедливым. Пока такие действия банков можно объяснить их стремлением максимально стабилизировать свое положение, если кризис, связанный пандемией, углубится.