Более 30 отравившихся в поезде детей выписали из больниц Краснодарского края

Первая группа из 36 детей, которые ранее отравились в поезде Мурманск-Адлер, выписалась из больниц Туапсе и уже направилась на отдых. Об этом «РИА Новости» сообщили в пресс-службе РЖД.

Дети попали в больницы из поезда несколько дней назад. На маршруте Мурманск-Адлер отравление получил 91 ребенок. В Роспотребнадзоре рассказали, что причиной заболевания стал норовирус второго типа. Теперь идет расследование об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

В РЖД уточнили, что выздоровевших детей отвозят в Адлер на специальных детских автобусах. В поездке с ними будут находиться врачи, которые будут наблюдать за состоянием каждого ребенка.

Выписка еще одной группы детей планируется во вторник, 10 августа. В компании уточнили, что они чувствуют себя удовлетворительно, угрозы их жизни и здоровью нет.

Ранее в Петербурге в детском саду Фрунзенского района дети массово отравились продуктами. Возбуждено уголовное дело о нарушении санитарно-эпидемиологических правил.