Прокуратура возбудила дело после массового отравления в детском саду Петербурга

В детском саду № 55 Фрунзенского района Санкт-Петербурга дети массово отравились едой, двоих доставили в больницу. Как сообщили в пресс-службе городской прокуратуры, возбуждено уголовное дело о нарушении санитарно-эпидемиологических правил.

О том, что в детском саду произошла вспышка кишечной инфекции, стало известно еще на прошлой неделе. Отравились как минимум 26 детей, двоих из них доставили в больницу. По данным СМИ, у воспитанников обнаружили сальмонеллез и энтероколит.

Как сообщили в прокуратуре, уголовное дело возбудили по результатам проверки. Ее провели специалисты Роспотребнадзора. Они выявили в саду нарушения, которые могли привести к отравлению детей. Работу учреждения сразу приостановили.

Ранее трагедия произошла в детском саду в селе Таборы на Урале. Там от отравления неизвестным веществом погибли двое сотрудников. Завхоз и рабочий чистили канализацию, когда внезапно почувствовали себя плохо. Спасти их не удалось, оба скончались. Возбуждено уголовное дело.