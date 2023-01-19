Знаменитости 19 января 2023, 16:29 Актер Краско рассказал о своем состоянии после инсульта

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Народного артиста России, актера театра и кино Ивана Краско выписали из Елизаветинской больницы Санкт-Петербурга после перенесенного инсульта. О том, как он чувствует себя сейчас, рассказал телеканал «Звезда».

Актер отметил, что чувствует себя здоровым и даже готов приступить к работе.

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«Чувствую я себя нормально, здоровым человеком, готовым к работе, 27-го играю спектакль в театре», — сообщил журналистам Краско.

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Он также поблагодарил врачей и медицинских работников за их профессионализм и чуткое отношение к пациентам.

Ивана Краско госпитализировали 6 января с инсультом. Его состояние стабилизировалось спустя несколько дней.

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