«Итоги подвергнут анализу»: в Госдуме объяснили, почему на голосовании по поправкам в Конституцию важна явка
«Во-первых, это (поход на избирательный участок — прим. ред.) нормальная и единственно верная позиция самого гражданина, а во-вторых, это лакмусовая бумажка для власти. Поверьте, все результаты и итоги голосования подвергнут анализу», — рассказал «360» депутат Госдумы Михаил Старшинов.
Собеседник особо подчеркнул, что по одним поправкам можно спорить и рассуждать, но блок социальных изменений является необходимым практически для всех россиян за исключением нескольких десятков человек, которые почивают на приватизационных лаврах.
«Этой аргументации вполне достаточно, чтобы здравомыслящий гражданин пошел и проголосовал», — добавил Старшинов.
Голосование по поправкам в дистанционном формате в Москве и Нижегородской области пройдет с 25 по 30 июня. 1 июля — это общий день голосования для всех россиян. Ранее стало известно, что президент России Владимир Путин планирует проголосовать по поправкам в Конституцию лично. Российский лидер уверен, что в случае принятия поправок РФ сделает еще один шаг к демократизации общества, так как часть президентских полномочий перейдет к парламенту.