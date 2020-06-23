«Итоги подвергнут анализу»: в Госдуме объяснили, почему на голосовании по поправкам в Конституцию важна явка

Многие россияне до сих пор считают, что «в Красной армии штыки и без них найдутся», и не ходят на голосование. Пойти и высказаться по поводу изменений в основной закон страны нужно обязательно, вне зависимости от позиции. Это станет лакмусовой бумажкой для власти, которая обязательно проанализирует ситуацию по этому голосованию.

«Во-первых, это (поход на избирательный участок — прим. ред.) нормальная и единственно верная позиция самого гражданина, а во-вторых, это лакмусовая бумажка для власти. Поверьте, все результаты и итоги голосования подвергнут анализу», — рассказал «360» депутат Госдумы Михаил Старшинов.

Собеседник особо подчеркнул, что по одним поправкам можно спорить и рассуждать, но блок социальных изменений является необходимым практически для всех россиян за исключением нескольких десятков человек, которые почивают на приватизационных лаврах.

«Этой аргументации вполне достаточно, чтобы здравомыслящий гражданин пошел и проголосовал», — добавил Старшинов.

Голосование по поправкам в дистанционном формате в Москве и Нижегородской области пройдет с 25 по 30 июня. 1 июля — это общий день голосования для всех россиян. Ранее стало известно, что президент России Владимир Путин планирует проголосовать по поправкам в Конституцию лично. Российский лидер уверен, что в случае принятия поправок РФ сделает еще один шаг к демократизации общества, так как часть президентских полномочий перейдет к парламенту.