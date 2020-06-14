Путин назвал поправки в Конституцию шагом к демократизации общества

Согласно предлагаемым поправкам в Конституцию, часть президентских полномочий переходит к парламенту. Путин заявил, что это еще один шаг к демократизации российского общества.

Поправки в Конституцию радикально изменят ситуацию с назначением главы правительства. Сейчас президент утверждает кандидатуру премьер-министра с согласия Госдумы, а потом сам назначает министр. Если народ одобрит поправки в основной закон страны, то решение по главе Кабмина и руководителям ведомств будет принимать Госдума.

«Теперь окончательное решение по председателю правительства принимает сам парламент, так же, как по министрам, а президент в предложенном варианте Конституции не имеет права их отклонить. Существенная часть полномочий передается парламенту», — заявил глава России Владимир Путин в эфире телеканала «Россия 1».

По его словам, это еще один шаг России к демократизации.

Голосование по поправкам в Конституцию пройдет с 25 июня по 1 июля. Жители Москвы и Нижегородской области смогут проголосовать онлайн. Из-за пандемии коронавируса на участках входящих и выходящих людей будут разводить. Всем выдадут маски и одноразовые ручки.

Ранее уполномоченная по правам человека в России Татьяна Москалькова напомнила. что если в Конституцию России внесут поправки, то работающим пенсионерам будут индексировать выплаты. Это повысит их юридическую защиту и даст социальную стабильность.