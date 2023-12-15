Общество 15 декабря 2023, 12:45 Итоги первого этапа проекта от Главархива подвели в Москве Почти 30 человек стали финалистами первого этапа проекта от Главархива Москвы Сайт мэра и правительства Москвы

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В Москве завершился первый этап проекта «Уникальные документы. Взгляд нового поколения» от Главархива. Школьники изучили почти 550 особо ценных материалов. Финалистами стали почти 30 человек, сообщила заммэра столицы по вопросам соцразвития Анастасия Ракова.

«Участники проекта исследуют документы и составляют собственные проекты о биографии выдающихся исторических деятелей», — рассказала она.

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По результатам их исследований специалисты Главархива выдвинули документы из шести личных дел студентов Императорского Московского университета на включение в реестр уникальных документов Москвы.

Ракова добавила, что уже стартовал отборочный тур на второй этап проекта. Заявки подали более учащихся школ и колледжей столицы.

В субботу, 9 декабря, в музее-заповеднике «Царицыно» открыли выставку «Стать Романовым. Воспитание и образование детей российских императоров». Она продлится до 27 апреля 2024 года в Большом дворце.