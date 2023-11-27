Культура 27 ноября 2023, 17:19 Выставку об образовании детей российских императоров откроют на юге Москвы Выставку о Романовых откроют в музее-заповеднике «Царицыно» в Москве Сайт мэра и правительства Москвы

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В субботу, 9 декабря, в музее-заповеднике «Царицыно» в Москве откроют выставку «Стать Романовым. Воспитание и образование детей российских императоров». Она продлится до 27 апреля 2024 года в Большом дворце, сообщили в пресс-службе столичной мэрии.

На экспозиции гости увидят вещи, принадлежавшие наследникам престола, а также архивные документы, фотографии и рисунки. Выставку поделят на несколько разделов. Среди них: рождение, крещение, первые годы жизни, игры и развлечения, программы и методики воспитания, учебный процесс и многие другие.

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Например, горожане увидят записные книжки Петра I, тетрадку по чистописанию Павла I, а также планетарий и электростатическую машину.

Ранее Главархив Москвы и ВДНХ представили фотовыставку, приуроченную ко Дню матери. Уличная экспозиция будет работать до 10 декабря.