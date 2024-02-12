Общество 12 февраля 2024, 18:20 Итоги конкурса рецензий «Вдумчивый читатель» подвели в Москве Победителей конкурса рецензий «Вдумчивый читатель» наградили в Москве Unsplash

Читать 360tv в

В Москве подвели итоги конкурса рецензий «Вдумчивый читатель». Об этом рассказала заместитель мэра столицы Наталья Сергунина.

В финальном этапе соревновались 55 участников со всей России, в том числе — из Екатеринбурга, Новосибирска, Архангельской области и Воронежа.

Реклама

«Лидерами по числу заявок стали Москва, Санкт-Петербург и Иркутск», — отметила Наталья Сергунина.

Конкурсантов приглашали поделиться своими впечатлениями о произведениях современной детской литературы, представленных в каталогах Центральной городской детской библиотеки имени А. П. Гайдара. Рецензии проходили оценку на двух уровнях — местных библиотек и экспертного жюри.

Среди детей победу одержали Кирилл Чернов и Анна Гриценко, среди взрослых — Анна Гриценко. Книгой, отмеченной знаком «Выбор „Вдумчивого читателя“», стала «Чукля» Александры Созоновой, ставшая рекордсменом по количеству полученных отзывов.

Ранее победительниц конкурса «Юная краса Химок» наградили в социальном комплексе «Восход». За звание боролись 27 девушек в возрасте от четырех до 15 лет.