Подмосковье 12 февраля 2024, 17:48 Победительниц конкурса «Юная краса Химок» наградили в социальном комплексе «Восход» Пресс-служба администрации г.о. Химки

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В Химках подвели итоги конкурса красоты и таланта среди молодых жительниц округа. За звание «Юная краса Химок — 2024» боролись 27 девушек в возрасте от четырех до 15 лет. Лучших определяли в пяти возрастных категориях. Финал конкурса прошел на базе многофункционального социального комплекса «Восход».

Пресс-служба администрации г.о. Химки Пресс-служба администрации г.о. Химки Пресс-служба администрации г.о. Химки Пресс-служба администрации г.о. Химки Пресс-служба администрации г.о. Химки

Конкурс прошел в три этапа: визитка, творческий номер и дефиле в вечернем платье. Конкурсантки пели песни, исполняли танцы, читали стихи, а также демонстрировали гимнастические этюды и шоу с фокусами.

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«Мне очень понравилось, когда я получила корону и поняла, что у меня гран-при. Я первый раз участвовала в таком конкурсе. Было не так страшно, потому что мы готовились», — поделилась участница конкурса Лиля Закарян.

Организатором и режиссером конкурса выступила обладательница титула «Миссис Россия International Beauty 2023», автор проекта «Мисс и миссис Химки — 2023» Елена Тараненко. Партнером мероприятия стала руководитель химкинского отделения «Союза женщин России» Ольга Бахмутова.

Оценивали участниц победительницы всероссийского фестиваля туризма и красоты «Жемчужина России» Екатерина Рогалис и Ксения Прусова, а также призеры конкурса «Мисс и миссис Химки — 2023» Анна Крот и Анна-Мария Ковалева. Все участницы получили призовые места, ленты, короны и памятные подарки.

Ранее в Химках прошел конкурс «Мисс и миссис Химки — 2023». За титул лучших соревновались 13 участниц в возрасте от 15 до 45 лет в четырех категориях: юная мисс, мисс, миссис и миссис классик.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев напомнил, что на сайте welcome.mosreg.ru доступна информация обо всех мероприятиях в регионе. На портале опубликована афиша новогодних праздников, которая пополняется каждый день.

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