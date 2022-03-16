Итальянцы сняли видео о плачевных перспективах заправки автомобилей

Жители Италии сняли ролик о сложной ситуации с ценами на бензин в стране. Стоимость литра этого топлива уже приблизилась к двум евро (более 230 рублей). В таких условиях водителям скоро придется довольствоваться только запахом бензина на АЗС, на большее денег может не хватить, шутят авторы видео.

На кадрах водитель дает сотруднику заправки деньги, а тот в ответ протягивает ему заправочный пистолет. Мужчина его нюхает, благодарит работника и уезжает с пустым баком.

Стоимость топлива в Италии начала расти еще в начале года. Затем на увеличение цен оказали влияние и санкции против РФ. Грузоперевозки в этой стране угрожают забастовкой. Стоимость дизеля выросла до 2,5 евро за литр. В редакцию «360» пришел снимок итальянца, он сфотографировал счет, который ему пришлось оплатить: 40 евро (свыше пяти тысяч рублей) за 18,44 литра.