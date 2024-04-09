Общество 09 апреля 2024, 18:53 Итальянский художник пригрозил дизайнерше из Барнаула из-за скопированной картины Художник Джорджини пригрозил иском дизайнеру Пахотиной из Барнаула из-за картины Freepik

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Итальянский художник Эль Джорджини обвинил блогера-дизайнера из Барнаула Анастасию Пахотину в копировании своей картины для оформления стены местного кафе. Об этом сообщил Telegram-канал Shot.

По информации издания, блогер по заказу украсила кофейню FreeMan’s большим комиксом-муралом. Работа была выполнена и оплачена. Однако коллега Пахотиной заметила, что на стене изображена картина итальянского художника Джорджини. Девушка рассказала об этом автору, который был возмущен плагиатом.

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«Эта работа моя. Ты просто взяла и украла ее. Позор. Теперь этим займется мой адвокат», — передал Shot сообщение Джорджини на своей странице в социальной сети.

Пахотина попыталась оправдаться и принесла извинения автору, однако тот не принял их. Художница утверждает, что она просто нарисовала то, что ей заказали, и не знала о существовании работ Джорджини.

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