Интересное 21 февраля 2024, 01:14 Ждун на миллионы. Правообладатель мема подает в суд Адвокат Тулубьева: правами на Ждуна могут пользоваться 70 лет Расписанные изделия интернет-мема Ждуна перед глазурованием в цехе Гжельского фарфорового завода «Объединение Гжель» / РИА «Новости»

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Популярный интернет-мем Ждун оказался с подвохом. Российская компания выкупила права на персонажа и уже более пяти лет подает иски за его незаконное использование. Цена за неправомерное появление носатого фантазийного зверя начинается от пяти миллионов рублей.

Хозяева Ждуна подают в суд

Российский правообладатель Ждуна — CDLand Contact — планомерно подает в суд на блогеров и телеканалы за незаконное использование знаменитого образа. Сейчас рассматривается 50 дел, в которых общая сумма компенсации превышает 48 миллионов рублей, рассказал Telegram-канал SHOT.

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CDLand Contact (входит в группу компаний CD Land Group) специализируется на защите интеллектуальной собственности, отслеживании нарушений, представлении интересов держателей брендов и товарных знаков в судах. Компания имеет собственные региональные представительства.

Права на художественный образ Ждуна были куплены в 2017 году. Также CDLand Contact принадлежит товарная марка на название «Ждун». Компания не раз подавал в суд на неправомерное использование собственности.

Участники Бакшевской масленицы в Истринском районе Московской области, 2017 год / РИА «Новости»

Иски от Ждуна

Известно, что в 2018 года компания «Мегафон» выплатила более восьми миллионов рублей за незаконное использование образа Ждуна. Кроме того, CDLand Contact не раз предъявляла иски производителям игрушек, одежды и разнообразных мелочей, на которых мелькали изображения персонажа.

Так в 2019 году отвечать пришлось компании «Фортес», для которой это дело обернулось банкротством с долгом в пять миллионов рублей. Также компенсацию получили с «Игромира» и реализаторов их продукции, на которой засветился Ждун, сообщил сайт РАПСИ.

Офис в здании МИА «Россия сегодня» в Москве / РИА «Новости»

«ВКонтакте» тоже не стал платить — стикеры соцсети, были признаны пародией, писал «Коммерсант». Год спустя неудача повторилась с AliExpress: суд признал площадку лишь посредником, уточнило «Право.ru». С иском к блогеру Дмитрию Портнягину тоже ничего не вышло — суд отказался взыскивать с него пять миллионов рублей.

Авторские права на 70 лет

Адвокат по авторскому и смежному праву Ирина Тулубьева пояснила «360», что художник получает права на своего персонажа с момента его создания и на всю жизнь. Плюс еще 70 лет ими могут пользоваться наследники автора после его смерти.

В том случае, когда авторские права на произведение официально, с оставлением соответствующего договора, передали другому лицу или компании, то они могут пользоваться ими не более 70 лет от момента создания.

При использовании изображения без лицензионного договора (то есть правообладатель не разрешил использование), правообладатель не обязан, но имеет право обращаться с иском к каждому, кого он сочтет нарушителем. Дальше суд будет устанавливать факт нарушения и определять размер компенсации. Ирина Тулубьева

Если компенсация не связана с убытками правообладателя и доходом нарушителя, то можно претендовать на сумму до пяти миллионов рублей за каждый факт нарушения, на который подан иск, уточнила адвокат. При этом в некоторых случаях изображение все-таки можно использовать безо всякой опаски нарваться на иск.

«Есть случаи свободного использования, они прямо перечислены в Гражданском кодексе: в научных целях, при цитировании и так далее. Тут можно без договора, но с обязательным указанием на произведение на его автора», — объяснила Тулубьева.

Кто такой Ждун

Ждун, или как назвала его автор — Homunculus loxodontus, «Гомункул слоноподобный» появился на свет в мае 2016 года с легкой руки голландки Маргрит ван Бреворт. Художница получила грант от больницы при Лейденском университете на создание скульптуры к ежегодному конкурсу фонда «Скульптуры в Лейдене».

Темой того года были биологические науки. Ван Бреворт не хотелось изображать что-то впрямую связанное с медициной. Пока она раздумывала, идею подбросил случай: в больнице художница обратила внимание на сидящих там пациентов, покорно ожидавших докторов. Это и вдохновило на создание Ждуна.

Ван Бреворт создала Ждуна из пластика и эпоксидной смолы, так что на ощупь скульптура получилась твердой и шершавой. Необычный персонаж настолько понравился, что его купил Медицинский центр Лейденского университета и усадил в холле ​​у главного входа в больницу. Туда сразу начались форменные паломничества фанатов «Гомункула».

Однако главный триумф случился в России. Собственно, именно от россиян Ждун получил свое имя, которое теперь знают во всех странах.

Странный носатый герой моментально стал популярным мемом в Рунете. Несколько копий его скульптур даже украшают некоторые российские города.