Названа самая востребованная IT- профессия

На IТ-рынке самой востребованной профессией сегодня является специальность аналитика данных. Причем это общая мировая тенденция в сфере информационных технологий, заявил министр науки и высшего образования России Валерий Фальков.

«Кстати, что касается специальностей, направлений по информационным технологиям, то и в мире подобная ситуация: самая востребованная работа сегодня в мире — это аналитик данных», — заявил он.

В ходе совещания по ситуации на рынке труда, стенограмма которого опубликована на сайте кабмина, Фальков также отметил, что на рынке труда востребованы также медики и педагоги.

Что касается инженерных специальностей и направлений, Фальков рассказал, что «они, может быть, не в самом топе, но традиционно выпускники очень хорошо трудоустраиваются».

Интересно, что ранее был составлен рейтинг самых востребованных профессий в России в период пандемии коронавируса, и в топ-5 самых высокооплачиваемых — вошли представители рабочих специальностей. В мае рабочие в России в среднем получали 55,9 тысячи рублей, что вывело их на пятое место по размеру предлагаемой зарплаты по стране.

Самой высокооплачиваемой профессией стала сфера добычи сырья.