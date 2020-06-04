Названы самые востребованные профессии во время коронавируса

Названы самые востребованные профессии в России в период пандемии коронавируса. В топ-5 самых высокооплачиваемых вошли представители рабочих специальностей.

Об этом сообщил Forbes со ссылкой на данные Headhunter. По данным портала, в мае рабочие в России в среднем получали 55,9 тысячи рублей. Эта сумма на 29% больше, чем год назад и на 10% — чем в апреле 2020-го. Благодаря этому представители рабочих специальностей оказались на пятом месте топа по размеру предлагаемой зарплаты.

Самой высокооплачиваемой профессией по версии Headhunter стала сфера добычи сырья. Там средняя предлагаемая зарплата составила 71,6 тысячи рублей в месяц. На втором месте расположился высший менеджмент со средним ежемесячным окладом в 70,2 тысячи. Третью позицию заняла сфера строительства и недвижимости — там предлагаемая зарплата составила 65,2 тысячи в месяц. Вслед за ней на четвертом месте оказалась сфера IT и телеком с 57,4 тысячи рублей.

К «рабочему персоналу» портал относит грузчиков, комплектовщиков, упаковщиков, маляров и штукатуров, механиков, монтажников, наладчиков, операторов станков, сантехников, электриков, уборщиков, электриков, слесарей и ряд других работников.

По информации на 3 июня, на Headhunter расположено около 130 тысяч подобных вакансий. более 90 тысяч из них предлагают ежемесячную зарплату в размере более 55 рублей. Сервис уточнил, что дороже всего наниматели оценивают труд бригадиров, автослесарей, строителей и сварщиков.

При этом сами соискатели указывают в своих резюме желаемый уровень зарплаты в размере примерно 40,8 тысяч рублей. Эта цифра на 29% ниже того, что готов платить наниматель. В мае эта разница увеличилась, так как выросли зарплаты. В Headhunter подчеркнули, что ежемесячные оклады увеличились до 55 тысяч только в прошлом месяце — с января по апрель средняя зарплата колебалась от 47,5 до 51 тысячи.

За последнее время сильно вырос спрос на сотрудников сферы госслужбы и НКО. Это произошло из-за активного набора военных и полицейских на службу.

Кроме того, увеличилась и потребность в медицинском персонале — из-за ситуации с коронавирусом. Так как медработники заболевали от пациентов COVId-19, клиникам приходилось нанимать новый персонал. При этом, по данным сервиса средняя зарплата для медиков снизилась. Это связано с тем, что в больницы в основном требовался обслуживающий персонал, который получает меньше врачей. При этом больницы очень нуждались в анестезиологах-реаниматологах — им предлагали зарплату в размере до 500 тысяч рублей в месяц.