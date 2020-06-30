Историк похвалил организацию голосования по поправкам
Доктор наук, историк Вардан Багдасарян считает, что в Москве хорошо организовано голосование по поправкам в Конституцию. Об этом сообщило ИА НСН.
По его мнению, население тщательно проинформировано обо всех подробностях процесса. Также мероприятие организовано с соблюдением всех санитарных норм.
Ранее стало известно, что явка в Подмосковье на голосовании по поправкам к Конституции составила 51,73%. Проголосовали уже свыше трех миллионов жителей области.