Историк похвалил организацию голосования по поправкам

По его мнению, население тщательно проинформировано обо всех подробностях процесса. Также мероприятие организовано с соблюдением всех санитарных норм.

Ранее стало известно, что явка в Подмосковье на голосовании по поправкам к Конституции составила 51,73%. Проголосовали уже свыше трех миллионов жителей области.