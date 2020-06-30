Свыше трех миллионов человек проголосовали по поправкам в Московской области

«29 июня, пятый день голосования, не стал неожиданностью для Московской области. Традиционно явка на избирательные участки и на те участки, которые мы организуем во дворах, была довольно активной. В настоящий момент проголосовало уже более трех миллионов жителей Подмосковья, что составляет 51,73% от всех голосующих на территории Московской области», — сказал Илья Березкин.

По словам председателя Мособлизбиркома, большая часть жителей региона предпочитает отдать свой голос на избирательном участке.

«Большинство жителей предпочитает голосовать на участковых избирательных комиссиях, также очень востребованной остается форма голосования около домов, во дворах»

Также есть возможность проголосовать на дому бесконтактным способом, напомнил Березкин. Основным днем голосования станет среда, 1 июля. Он официально объявлен выходным.