Историк Олег Соколов устроил истерику в суде. Он просил раскрыть переписку с жертвой

Во время прямой трансляции из зала суда историк Олег Соколов начал вести себя истерично, кричал на судью и требовал показать публично переписку с Ещенко. Он заявил, что благодаря этим доказательствам будет видно, какие «страшные оскорбления она употребляла» в сторону Соколова. По мнению Соколова, то что Ещенко говорила ему — «омерзительно и гнусно», и если люди услышат ее слова, то «смогут понять, что там произошло».

Доцент выкрикнул, что если судья проигнорирует его просьбу, это будет означать, что суд поддался давлению прессы и общественности. По словам Соколова, это лишит его возможности объясниться и создаст ему жуткий образ в глазах людей.

Ранее в деле Соколова всплыли новые подробности. В Сеть слили видео, где доцент ссорится с жертвой. Девушка в ролике просит отпустить ее, при этом историк продолжает снимать Ещенко.