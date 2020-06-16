    16 июня 2020, 09:35

    Видео с ссорой историка Соколова и убитой аспирантки попало в Сеть

    Наза Салех Захи

    Зверски убитая аспирантка Анастасия Ещенко была в растрепанных чувствах незадолго до своей смерти. Это понятно из видео ссоры между ней и экс-доцентом СПбГУ Олегом Соколовым, которого обвиняют в убийстве девушки.

    Запись появилась на YouTube-канале издания «Мойка78». Журналисты уточнили, что все происходящее снимал сам Соколов. На видео аспирантка просит отпустить ее.

    «Ненавижу тебя! Уйди с дороги, отпусти меня! <…> Я тебя не люблю <…> За что ты меня бьешь? Кто тебе дал право меня бить?» — обращается к своему бывшему преподавателю Анастасия.

    Представитель семьи Ещенко Александра Бакшеева заявила ТАСС, что все происходило за несколько часов до убийства.

    Соколова задержали в ноябре 2019-го в Санкт-Петербурге, когда он пытался утопить в Мойке рюкзак с останками женщины. Позже историк признался в убийстве Анастасии Ещенко, с которой у него был роман.

    Следствие считает, что мужчина застрелил девушку в своей квартире из охотничьего карабина. Потом он попытался избавиться от трупа. Экс-доцента обвиняют в убийстве и незаконном приобретении и хранении оружия. Сейчас историк находится под арестом.

    Ранее стало известно, что обвиняемый отказался от своей защиты. Его адвокату Александру Понасенкову якобы угрожали расправой.