Видео с ссорой историка Соколова и убитой аспирантки попало в Сеть

Запись появилась на YouTube-канале издания «Мойка78». Журналисты уточнили, что все происходящее снимал сам Соколов. На видео аспирантка просит отпустить ее.

«Ненавижу тебя! Уйди с дороги, отпусти меня! <…> Я тебя не люблю <…> За что ты меня бьешь? Кто тебе дал право меня бить?» — обращается к своему бывшему преподавателю Анастасия.

Представитель семьи Ещенко Александра Бакшеева заявила ТАСС, что все происходило за несколько часов до убийства.

Соколова задержали в ноябре 2019-го в Санкт-Петербурге, когда он пытался утопить в Мойке рюкзак с останками женщины. Позже историк признался в убийстве Анастасии Ещенко, с которой у него был роман.

Следствие считает, что мужчина застрелил девушку в своей квартире из охотничьего карабина. Потом он попытался избавиться от трупа. Экс-доцента обвиняют в убийстве и незаконном приобретении и хранении оружия. Сейчас историк находится под арестом.

Ранее стало известно, что обвиняемый отказался от своей защиты. Его адвокату Александру Понасенкову якобы угрожали расправой.