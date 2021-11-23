Историк объяснил, почему в России невозможно возродить советское образование

Заслуженный учитель России, историк Александр Снегуров прокомментировал предложение главы Следственного комитета Александра Бастрыкина отменить ЕГЭ и возродить советское образование. По его словам, сейчас сделать это в России будет невозможно, написала «Газета.ru».

«Ничего возродить в деталях и подробностях мы не можем. Всем надо усвоить, что история не отдает нам назад ничего из того, что уже принадлежит ей. Но мы можем взять какие-то позитивные черты, конструкции и адаптировав к сегодняшнему времени, внедрить. Сейчас время и цивилизация другая, и виртуальный мир определяет многое, а это возможно с опорой на наследие наших отечественных педагогов, о которых я не устаю рассказывать на базе моих просветительских площадок: Рачинского, Макаренко, Иванова, Шацкого и многих других. Это богатейшее наследие, конечно, его надо использовать. Но в полной мере структуру скопировать невозможно», — сообщил историк.

Он добавил, что является ярым противником ЕГЭ, однако резко взять и отменить эту систему сейчас невозможно, так как к ней ученики уже привыкли. Кроме того, следует внедрить в образовательный процесс творческое начало и настоящий диалог между учителями, учениками и их родителями. По его словам, сейчас в школах наблюдается отчуждение друг от друга по непонятным причинам.

Ранее Александр Бастрыкин предложил отменить ЕГЭ из-за его чрезмерной трудности. Он отметил возможность возрождения советской системы образования, которая, на его взгляд, была лучшей в мире.