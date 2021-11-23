ЕГЭ в России назвали пыткой и призвали отменить его

Единый государственный экзамен мучает школьников, поэтому его стоит отменить. В стране нужно возродить советскую систему образования, которая была лучшей в мире. Такое заявление на конференции «Роль права в обеспечении благополучия человека» сделал председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин.

«Давайте возродим советскую школу образования. Она была лучшей в мире, это все признавали всегда, и на это должны быть направлены наши законодательные предложения. Отменить ЕГЭ. <…> Это просто пытка какая-то для молодежи», — приводит РИА «Новости» слова главы СК.

Ранее Бастрыкин выступил против дистанционного обучения. Он отметил, что в таком формате школьники усваивают материал хуже, чем в традиционном.

В конце октября стало известно, что Рособрнадзор решил вернуть проведение единого государственного экзамена в России к прежнему формату, который был до пандемии коронавируса. На днях помощник президента России Андрей Фурсенко заявил, что ЕГЭ перестал быть угадайкой, а его главный плюс заключается в возможности выявить выпускников, которые хотят и могут учиться дальше.