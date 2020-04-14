Историк объяснил, почему перенос даты окончания Второй мировой войны допустим

Перенос даты окончания Второй мировой войны со 2 на 3 сентября важной роли не играет. Это нормальное и целесообразное решение. Оно не противоречит никаким историческим канонам.

«Перенос даты на один день, тем более даты окончания [Второй мировой] войны, принципиально не играет важной роли. Поскольку у нас эту дату отмечали 3 сентября. Я солидарен с решением депутатов Госдумы. Их понять можно», — заявил «360» военный специалист, историк Александр Широкорад.

Собеседник добавил, что это решение не противоречит истории. Разные страны дают свою трактовку событиям окончания войн. Вообще капитуляция Японии в Юго-Восточной Азии затянулась до конца 1946 года, так что этот перенос не принципиален.

13 сентября Госдума приняла в окончательном третьем чтении закон о новой дате воинской славы России — Дня окончания Второй мировой войны. Теперь ее будут отмечать 3 сентября, а не 2 сентября как раньше. Этот документ неоднозначно восприняли общественники и ветераны Великой Отечественной войны Сахалина. По им словам, это решение перечеркивает День Победы над Японией.