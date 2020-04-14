Депутаты установили новый день воинской славы России

Госдума приняла в окончательном третьем чтении закон о новой дате воинской славы России — Дня окончания Второй мировой войны. Теперь ее будут отмечать 3 сентября, а не второго.

Теперь День окончания Второй мировой войны (1945 год) отмечается 3 сентября, а не второго, как было раньше. Одновременно с этим памятная дата прежнего праздника исключается из документов.

Этот закон подготовили для сохранения исторической справедливости в отношении победителей во Второй мировой войне и увековечения памяти погибших при защите Отечества, утверждал глава комитета Госдумы по обороне Владимир Шаманов.

Вокруг этого закон были споры. Претензии высказали сахалинские общественники и ветераны Великой Отечественной войны после первого чтения закона о дне воинской славы России 3 сентября, передает «Интерфакс».

«Вся патриотическая общественность региона, научное сообщество возмущены. Мы лично беседовали с фронтовиками, которые живут в нашем регионе. Они говорят, что вот их боевые медали за освобождение Сахалина и Курил от японцев и как можно зачеркнуть День Победы над Японией?! Категорически не согласны с такой формулировкой 3 сентября, которую в первом чтении приняла Госдума», — сказал руководитель сахалинского регионального отделения Русского географического общества (РГО) Сергей Пономарев.