Почти 80% россиян не смогли расшифровать аббревиатуру ГКЧП

В преддверии 30-летия Августовского путча ВЦИОМ провел опрос и спросил у россиян, как расшифровывается аббревиатура ГКЧП. Этого не смогли сделать почти 80% респондентов.

«Правильно смог расшифровать аббревиатуру ГКЧП как Государственный комитет по чрезвычайному положению 21% опрошенных (28% 45-59-летних, 26% 35-44-летних). За последние четыре года доля правильных ответов выросла на 5% (16% в 2017 году)», — сообщил сайт Всероссийского центра изучения общественного мнения.

По данным ВЦИОМ, 20% соотечественников уверены, что попытка переворота провалилась, так как ее не поддержал народ. Каждый десятый считает, что так произошло из-за плохой подготовки организаторов, 5% думают, что ГКЧП не хватило сил, а 4% считают, что все дело в уверенности.

Мнения принявших участие в опросе по поводу мотивов участников ГКЧП разделились примерно поровну: 41% россиян думает, что они хотели уберечь Советский Союз от распада, а 38% считают, что дело было в личных целях. Каждый пятый респондент заявил о том, что победа ГКЧП привела бы к негативным последствиям, а 13% выразили уверенность, что это был бы лучший вариант для будущего страны.

В этом году исполняется 30 лет событиям августа 1991 года, которые перевернули устройство России и жизнь в стране.