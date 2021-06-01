Историк моды посоветовал петербуржцам выбирать яркие цвета в одежде

Историк моды Марина Скульская посоветовала жителям Санкт-Петербурга одеваться этим летом поярче. Об этом сообщила газета «Петербургский дневник».

Она отметила, что это не только можно, но еще и помогает бороться в депрессивным настроением, которое в последнее время у многих людей.

«В последние сезоны очень актуальны самые яркие цвета и их сочетания — это и блестящие ткани, которые у нас не любят в Петербурге. И я не призываю их носить, предлагаю отдать предпочтение чистым цветам», — пояснила Скульская.

Она добавила, что можно выбирать обычную одежду и добавлять к ней яркие аксессуары.

«Это может быть даже губная помада. Яркий лак, туфли, кроссовки или кеды — не белые или серые, а какого-то яркого цвета», — рассказала Скульская.

Она считает, что достаточно найти подходящий яркий акцент, и настроение поднимется, а образ станет более стильным.

Стилист-блогер Светлана Новикова рассказала о трендах выпускных нарядов нынешнего года. По ее словам, сейчас в моде мини-платья. Также она посоветовала избегать рюш, бантов и остановиться на самой простой модели.