Общество 18 февраля 2024, 09:05 Историк космонавтики предположил, что Кикиной и Федяеву могут не дать звание Героя России Историк Железняков: Кикину и Федяева могут оставить без звания Героя России РИА «Новости»

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Космонавтам Анне Кикиной и Андрею Федяеву, которые летали на МКС на американском кораблем Crew Dragon, могут не дать звание Героя России. Об этом сообщил историк космонавтики Александр Железняков. Его слова привело РИА «Новости».

«Полеты на американских кораблях котируются иначе, чем на наших „Союзах“», — пояснил он.

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Железняков подчеркнул, что космонавты могут получить награды, но не столь весомые, как звание Героя России. В начале февраля такого звания удостоили Дениса Матвеева. В марте 2022-го он отправился к МКС в составе экспедиции, которая пробыла на станции 195 суток.

Кикина вернулась на Землю на Crew Dragon в марте 2023-го, а Федяев — в сентябре того же года. Для космонавтов это был первый полет на орбиту.

Ранее Сергею Корсакову присвоили звание летчика-космонавта и Героя России.