Историк Хлобустов опроверг незаконность присоединения Дальнего Востока к России

Россия не захватывала территорию Дальнего Востока у Китая, это было присоединение, и большевики не обещали вернуть эти земли. Об этом «360» рассказал историк Олег Хлобустов, комментируя статью немецкого журналиста.

Историк напомнил, что Российская империя в XIX веке действительно расширяла свои территории и продвигалась на Восток, налаживала контакты с местным населением, устанавливала торговые отношения. И таким образом вышла на побережье Тихого океана.

«Нельзя говорить, что здесь были какие-то иные государства, например, что здесь Китайская империя. Хотя китайские купцы ходили, также вели обмен с местным населением. Но географически так сложилось, что постепенно определились государственные границы, которые существуют», — указал историк.

Хлобустов признался, что никогда не слышал о том, чтобы большевики обещали Китаю вернуть Дальний Восток. Он не исключил, что такие заявления мог делать кто-то из местных руководителей, но такие факты ему неизвестны.

«Наши восточные территории нашим соседям покоя не дают», — отметил он.

Историк подчеркнул, что нельзя говорить о том, что Россия захватила эту территорию.

«Захвата не было. Захват и присоединение — разные вещи. Присоединение — естественный исторический процесс, через торговлю, культурные связи, когда территория и население входят в состав другого государства. Захват — это всегда военные действия, жертвы и подавление», — объяснил историк.

Китай в то время с разных сторон рвали на части все европейские державы, добавил он.

Немецкий журналист Петер Диттмар ранее написал в своей статье для Die Welt, что Российская империя в XIX веке якобы незаконно присоединила территории Дальнего Востока. Диттмар заявил, что это присоединение было насильственным и сопровождалось жестокостью по отношению к местному населению. А еще он выступил с утверждением, что советские власти нарушили обещание вернуть эти земли Китаю.