Немецкий журналист Петер Диттмар заявил о незаконном присоединении Россией земель Дальнего Востока. В XIX веке они принадлежали Китаю.

Диттмар в своей статье для издания Die Welt рассказал, что некоторые части нынешнего Дальнего Востока перешли под контроль Российской империи. При этом якобы присоединение территорий сопровождалось жестокостью по отношению к местному населению.

Журналист возмутился, что на Дальнем Востоке установлен памятник генерал-губернатору графу Николаю Муравьеву-Амурскому, при котором были присоединены территории. Также Петер Диттмар осудил российские власти в связи с тем, что они поставили памятник Муравьеву на банкноту в 5000 рублей.

Немецкий журналист обвинил советские власти в нарушении обещания вернуть эти территории Китаю. Вместо этого правительство СССР продолжило царскую политику «собирания русских земель», якобы насильственно присоединяя чужие территории.

«Современная Россия полностью поставила себя в эту линию», — заявил Петер Диттмар.

Однако немецкий журналист не стал рассказывать в своей статье о политике западных колонизаторов в самом Китае.