«История страсти». Фанат творчества доцента-убийцы согласился ждать его видео 8 лет

Олег Соколов кричал на студентов на французском Подробнее

«Эх, Олег, это же мне теперь окончания цикла роликов по наполеоновским войнам восемь лет ждать!» — написал на своей странице во «ВКонтакте» Антон Игошев.

«360» он заявил, что всегда любил историю, а Соколов был одним из «реальных фанатов этого дела», которые рассказывают о событиях прошлого не по учебнику.

«Конечно, расстроен: у него и так ролики надо было ждать по полгода, прежде чем он весь материал проработает, а теперь восемь лет… Меньше ему, скорее всего не дадут», — сказал поклонник творчества историка.

Он сравнил Соколова с Наполеоном, а убитую аспирантку, с которой историк сожительствовал, с Жозефиной, которую император терпел, вместо того чтобы «идти на всякие крайности».

«Мне кажется, здесь была история страсти: понять можно, простить — нет, но ждать [возвращения на волю] будем», — резюмировал Игошев.