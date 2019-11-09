  • «История страсти». Фанат творчества доцента-убийцы согласился ждать его видео 8 лет

    09 ноября 2019, 21:32

    Екатерина Земская, Кирилл Фролов

    Преподаватель истории в СПбГУ Олег Соколов, сознавшийся в убийстве своей аспирантки, является одни из самых известных специалистов по Наполеоновским войнам. Он рассказывал об истории на YouTube, писал книги, делал реконструкции сражений. В разговоре с «360» поклонник творчества Соколова рассказал, что ему будет не хватать историка.
    «История страсти». Фанат творчества доцента-убийцы согласился ждать его видео 8 лет

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    «Эх, Олег, это же мне теперь окончания цикла роликов по наполеоновским войнам восемь лет ждать!» — написал на своей странице во «ВКонтакте» Антон Игошев.

    «360» он заявил, что всегда любил историю, а Соколов был одним из «реальных фанатов этого дела», которые рассказывают о событиях прошлого не по учебнику.

    «Конечно, расстроен: у него и так ролики надо было ждать по полгода, прежде чем он весь материал проработает, а теперь восемь лет… Меньше ему, скорее всего не дадут», — сказал поклонник творчества историка.

    Он сравнил Соколова с Наполеоном, а убитую аспирантку, с которой историк сожительствовал, с Жозефиной, которую император терпел, вместо того чтобы «идти на всякие крайности».

    «Мне кажется, здесь была история страсти: понять можно, простить — нет, но ждать [возвращения на волю] будем», — резюмировал Игошев.