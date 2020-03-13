История не закончилась: жалобы Кокорина и Мамаева на приговор рассмотрят в суде

Жалобы футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева на приговор рассмотрит второй кассационный суд. Заседание запланировано на 20 апреля.

Об этом ТАСС рассказал адвокат Павла Мамаева Игорь Бушманов.

«Кассационные жалобы на апелляционный приговор судебной коллеги Мосгорсуда переданы для рассмотрения в кассационной инстанции. Судебное заседание назначено на 20 апреля в 10:00 по московскому времени» — сказал он.

Адвокат Кокорина Татьяна Стукалова в беседе с «360» информацию подтвердила.

Вы знаете, у нас постановление уже на руках второй конституционной инстанции о том, что доводы защиты заслуживают внимания. На полное оправдание мы не рассчитываем, конечно, но мы надеемся на переквалификацию. Мы считаем, что в действиях ребят не было 213 статьи «Хулиганство» Татьяна Стукалова.

Ранее футболист Александр Кокорин рассказал, что его дело было заказным. Нападающий отметил, что с ними работали сразу 18 следователей. Некоторые из них прямым текстом говорили задержанным, что у них есть приказ, который нужно выполнить.

Спортсмен также отметил, что с его родителями связывались неизвестные, которые предлагали помощь в решении этой ситуации. За содействие они просили крупную суму — пять миллионов евро.

Александра Кокорина задержали вместе с младшим братом Кириллом, футболистом Павлом Мамаевым и их общим другом Александром Протасовицким. Мужчин обвинили в участии в двух драках в Москве. В результате братьев Кокориных арестовали на один год и шесть месяцев, а Мамаева и Протасовицкого — на один год и пять месяцев.

Мамаева и Братьев Кокориных выпустили по УДО 6 сентября. Протасовицкому в досрочном освобождении отказали — за время пребывания в СИЗО он получил три взыскания.