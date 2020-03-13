История не закончилась: жалобы Кокорина и Мамаева на приговор рассмотрят в суде
Об этом ТАСС рассказал адвокат Павла Мамаева Игорь Бушманов.
«Кассационные жалобы на апелляционный приговор судебной коллеги Мосгорсуда переданы для рассмотрения в кассационной инстанции. Судебное заседание назначено на 20 апреля в 10:00 по московскому времени» — сказал он.
Адвокат Кокорина Татьяна Стукалова в беседе с «360» информацию подтвердила.
Вы знаете, у нас постановление уже на руках второй конституционной инстанции о том, что доводы защиты заслуживают внимания. На полное оправдание мы не рассчитываем, конечно, но мы надеемся на переквалификацию. Мы считаем, что в действиях ребят не было 213 статьи «Хулиганство»Татьяна Стукалова.
Ранее футболист Александр Кокорин рассказал, что его дело было заказным. Нападающий отметил, что с ними работали сразу 18 следователей. Некоторые из них прямым текстом говорили задержанным, что у них есть приказ, который нужно выполнить.
Спортсмен также отметил, что с его родителями связывались неизвестные, которые предлагали помощь в решении этой ситуации. За содействие они просили крупную суму — пять миллионов евро.
Александра Кокорина задержали вместе с младшим братом Кириллом, футболистом Павлом Мамаевым и их общим другом Александром Протасовицким. Мужчин обвинили в участии в двух драках в Москве. В результате братьев Кокориных арестовали на один год и шесть месяцев, а Мамаева и Протасовицкого — на один год и пять месяцев.
Мамаева и Братьев Кокориных выпустили по УДО 6 сентября. Протасовицкому в досрочном освобождении отказали — за время пребывания в СИЗО он получил три взыскания.