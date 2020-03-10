Кокорин назвал свое дело заказным. Его предлагали замять за 5 млн евро

Российский нападающий Александр Кокорин рассказал, что его дело носило «заказной характер». За драки в Москве в 2018 году его вместе с братом, Павлом Мамаевым и Александром Протасовицким отправили в СИЗО.

Футболист заявил, что четверых обвиняемых арестовали не просто так — их дело носило заказной характер. Об этом он рассказал в интервью YouTube-каналу «КраСава».

С нами было 18 следователей. Некоторые из них были порядочными. Они нам прямым текстом сказали, что есть указание, и нужно его выполнить. Что это была заказная история и несправедливая, это глупо отрицать. Из-за того, что мы там долгое время пробыли, мы должны получить реальный срок Александр Кокорин.

Спортсмен добавил, что его родителям предлагали помочь с решением этой ситуации. За свои услуги неизвестные просили пять миллионов евро. Кокорин отметил, что родители от такой помощи отказались — они сказали им, что решат все через суд.

Футболист попал в колонию вместе со своим коллегой Павлом Мамаевым. Кроме него в драках участвовал младший брат форварда Кирилл Кокорин и общий друг Александр Протасовицкий. Сперва молодые люди содержались в СИЗО, а затем отправились отбывать наказание в колонии. Кокорины и Мамаев попали в ИК-4 в Белгородской области, а Протасовицкий — в Клинцах Брянской области.

Братьев лишили свободы сроком на один год и шесть месяцев, а Мамаеву и Протасовикому — на один год и пять месяцев.

Мамаева и братьев Кокориных суд выпустил по УДО 6 сентября. Их другу в освобождении раньше срока отказали из-за трех взысканий, который он полуил во время прибывания в СИЗО «Лефортово».