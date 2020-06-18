Перезапуск с учетом современности: «Союзмультфильм» объяснил, зачем «Ну, погоди!» новые герои

В любимом мультфильме «Ну, погоди!» появятся новые персонажи. «Союзмультфильм» готовится перезапустить этот рисованный сериал в формате 3D. На киностудии «360» рассказали, почему решили дать героям имена и кто стал их прототипами.

Зрителю предстоит познакомиться с барсуком, ежом и косулей. Создатели назвали их Тим, Шу и Уля. Раньше героев звали просто — Волк и Заяц. В «Союзмультфильме» объяснили такой ход прежде всего тем, что новый «Ну, погоди!» отличается от классической версии мультфильма и не является его прямым продолжением.

«Это будут истории с теми же героями, характерами, но с учетом современности. И это не значит просто дать в руку Волку из „Ну, погоди!“ смартфон. Это тонкая работа, которая требует от авторов понимания, кем могли бы стать персонажи в современных реалиях», — подчеркнули на киностудии.

Создатели мультика добавили, что при таких условиях может измениться и графическое решение, и внешний вид персонажей и то, как рассказывают их историю. Жанр «Ну, погоди» останется прежним: нас по-прежнему ждут сюжеты без диалогов, а их действие будет построено на погоне. Аудитория 3D-мультфильма детская, до 6-8 лет. В новых сериях учтены предпочтения ребят этого возраста.

Сильный и добрый Барсук Тим, умный и технологически подкованный Ежик Шу, активная и веселая Косуля Уля будут появляться в мультсериале регулярно, а имена им было решено дать для того, чтобы ярче подчеркнуть индивидуальность героев. При этом главные персонажи останутся те же — Волк и Заяц Киностудия «Союзмультфильм»

Планируется, что образы из перезапуска мультфильма станут персонажами сочинского курорта «Роза Хутор». Отсылки на него можно будет увидеть и в сериях «Ну, погоди». Не исключено, что создатели нарисуют в мультфильме узнаваемые локации или виды спорта, но как реклама это выглядеть не будет.

Первые серии нового сезона «Союзмультфильм» обещает выпустить уже в 2020 году. В нем будет 26 эпизодов по семь минут каждый. Дата и место премьеры пока не называются.